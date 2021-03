Wall Street à procura de direção na Fed

O Dow Jones fechou a ceder 0,39%, para se fixar nos 32.825,95 pontos, depois de ontem ter atingido um novo máximo histórico nos 32.973,40 pontos.

Já o Standard & Poor’s 500 deslizou 0,16% para se fixar nos 3.962,71 pontos. Também ontem fixou um novo recorde, na negociação intradiária, ao tocar nos 3.970,08 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite registou um ganho marginal de 0,09%, para se estabelecer nos 13.471,57 pontos, depois de ter chegado a atingir máximos de duas semanas durante a sessão (nos 13.620,71 pontos).

A contribuir para o movimento negativo estiveram sobretudo os títulos da energia, num dia em que os preços do petróleo negociaram em baixa devido ao facto de vários países terem decidido suspender a administração da vacina da AstraZeneca/Universidade de Oxford contra a covid-19.

Portugal, Alemanha, França, Espanha, Itália, Dinamarca, Irlanda, Holanda, Noruega e outros países europeus e do resto do mundo (como a Tailândia e o Congo) anunciaram a suspensão do uso da referida vacina, o que ameaça a retoma da procura por combustível, uma vez que haverá atrasos nos processos de vacinação e, consequentemente, na reabertura total das economias.

A suspensão da administração da vacina deve-se a potenciais efeitos secundários perigosos, depois dos relatos de surgimento de coágulos sanguíneos após a sua toma.

Os recordes atingidos ontem pelo Dow e pelo S&P 500 deveram-se ao otimismo em torno do pacote de estímulos à economia, no valor de 1,9 biliões de dólares, aprovado na semana passada nos EUA, bem como aos programas de vacinação contra a covid, que reforçam a expectativa de que a economia norte-americana esteja na via da recuperação.

No entanto, os estímulos e a melhoria dos dados económicos intensificaram nos últimos tempos os receios de pressões inflacionistas, o que levou a uma subida dos juros da dívida pública norte-americana e tem pressionado as bolsas.

Hoje, as "yields" das obrigações do Tesouro a 10 anos voltaram a aliviar, depois de na sexta-feira terem disparado para máximos de 6 fevereiro do ano passado, nos 1,641%.

Os juros da dívida pública têm estado a subir nos EUA devido aos receios de que um eventual aumento da inflação (decorrente do vasto pacote de estímulos aprovado na semana passada) possa levar a Reserva Federal norte-americana a subir os juros diretores mais cedo do que se espera.

Os investidores aguardam por isso com grande expectativa pelo fim, amanhã, da reunião de dois dias da Fed, à espera de sinais sobre o rumo da política monetária do banco central.

Os receios de sobreaquecimento da economia e a maior perspetiva de uma subida dos juros diretores aumentaram o interesse nesta reunião da Fed, onde se prevê que os responsáveis da autoridade monetária revejam em alta as previsões económicas e repitam o seu compromisso de manterem a política acomodatícia no futuro próximo.

"Para o mercado, esta reunião da Fed é uma das mais importantes em muito tempo. É a primeira reunião que temos depois da recente subida da inflação e dos receios em torno de pressões inflacionistas", comentou à Reuters um gestor de carteiras da Globalt Investments, Tom Martin.