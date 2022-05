Wall Street à procura de pé

Em Wall Street viveu-se uma nova sessão de montanha russa, com os índices a cairem na reta final da negociação para os mínimos do dia, com exceção do Dow.

O índice industrial Dow Jones encerrou a primeira sessão da semana com um ganho muito marginal, a somar 0,14% para 32.241,68 pontos.

Em contrapartida, o Standard & Poor’s 500 perdeu 0,31% para 4.011,23 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite recuou 1,20% para se estabelecer nos 11.662,79 pontos.

Os investidores estiveram a avaliar os mais recentes sinais de mal-estar económico nos EUA e na China.

Cotadas de peso como a Amazon, Apple e Tesla ajudaram a derrubar o S&P 500 e o Nasdaq. Além disso, os reveses do Twitter também não ajudaram.

As ações da rede social das micromensagens fecharam a afundar 8,1% para 37,39 dólares, depois de Elon Musk ter vindo dizer que poderá continuar a ponderar a sua compra se o preço baixar.