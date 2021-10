Wall Street à procura de rumo depois de dados desanimadores do emprego

As principais bolsas do outro lado do Atlântico negociaram entre subidas e descidas, desorientadas com a criação de emprego inferior ao esperado nos EUA mas com os receios a serem atenuados pela queda da taxa de desemprego.



Reuters Carla Pedro cpedro@negocios.pt 21:16







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante O índice industrial Dow Jones fechou a ceder 0,03%, para 34.746,25 pontos e o Standard & Poor’s 500 recuou 0,19%, para 4.391,34 pontos. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 0,51% para se fixar nos 14.579,54 pontos. As praças norte-americanas abriram num movimento de sobe-e-desce, depois estabilizaram em terreno positivo e na reta final de negociação voltaram a ficar mais incertas. A penalizar o sentimento esteve o anúncio de que a economia norte-americana apenas acrescentou apenas 194.000 empregos em setembro, quando a previsão dos economistas apontava para 500.000 novos postos de trabalho. De qualquer das formas, a taxa de desemprego continua a diminuir, o que ajudou a atenuar as preocupações dos investidores. A fraca criação de novos empregos veio revelar que a economia norte-americana ainda não conseguiu recuperar completamente da crise provocada pela covid-19, o que pode afastar, por enquanto, a retirada gradual de estímulos por parte da Fed. Os intervenientes de mercado parecem reconhecer que os dados das novas contratações serão débeis nos próximos tempos, uma vez que a covid-19 vai continuar a perturbar o mercado de trabalho dos EUA. Saber mais Wall Street Standard & Poor's 500 Nasdaq Composite Dow Jones bolsa EUA

Wall Street à procura de rumo depois de dados desanimadores do emprego









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Wall Street à procura de rumo depois de dados desanimadores do emprego O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar