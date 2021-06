Wall Street abre semana com sessão morna sem direção definida

O Dow Jones fechou a somar 0,13%, para se fixar nos 34.575,31 pontos. O seu máximo histórico foi atingido a 10 de maio, quando tocou nos 35.091,56 pontos.

Já o Standard & Poor’s 500 cedeu 0,05%, para 4.202,04 pontos. A 7 de maio, recorde-se, fixou um recorde nos 4.238,04 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 0,09% para 13.736,48 pontos.

No regresso de Wall Street à negociação, depois de ontem os mercados norte-americanos terem estado encerrados para celebração do Memorial Day, o dia foi uma vez mais de sobe e desce, mas sem oscilações expressivas.

A ajudar aos ganhos estiveram sobretudo os títulos financeiros e da energia, que contrabalançaram as perdas das tecnológicas e das cotadas do setor da saúde.

Isto numa altura em que os investidores avaliam os mais recentes dados económicos dos EUA à procura de sinais de uma retoma e de indicações sobre a inflação.

Na reta final da sessão, o S&P 500 e o Nasdaq escorregaram para terreno negativo, com a cautela a imperar depois de Lael Brainard, governadora da Reserva Federal, ter dito que os Estados Unidos estão a realizar progressos no âmbito das metas da Fed de máximo emprego e de 2% de inflação, mas que estão ainda "longe" desses objetivos.

Além disso, um relatório da Fed de São Francisco revela que o mercado laboral norte-americano está pior do que parece.

O estudo teve em conta 26 indicadores do mercado de trabalho que normalmente evoluem de forma alinhada e concluiu que neste período de retoma económica esses indicadores estão a revelar sinais muito divergentes (com sinais conflituantes "sem precedentes") sobre o estado de saúde do mercado laboral.

As bolsas do outro lado do Atlântico esfriaram quando os investidores começaram a avaliar o impacto deste novo relatório da Fed.