Wall Street acentua perdas com atas da Fed

O índice industrial Dow Jones encerrou a ceder 1,07% para 36.407,11 pontos. Durante a sessão ainda chegou a tocar num nível nunca antes atingido, nos 36.952,65 pontos, mas acabou por perder fôlego.

Já o Standard & Poor’s 500 recuou 1,94% para 4.700,58 pontos. Na negociação intradiária de ontem atingiu o valor mais alto de sempre, nos 4.818,62 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite afundou 3,34% para se fixar nos 15.100,17 pontos. Na sessão do passado dia 22 de novembro, recorde-se, atingiu um máximo histórico nos 16.212,23 pontos.

As atas da última reunião da Reserva Federal norte-americana, divulgadas hoje, revelaram que os membros do banco central colocam a possibilidade de começar a subir os juros diretores mais cedo do que se esperava e de forma mais acelerada. O primeiro aumento poderá ser já em março.

Além disso, os membros da Fed mostraram-se favoráveis a reduzir o seu balanço mais cedo do que o previsto.

Este endurecimento da política monetária do banco central fez disparar os juros da dívida. As "yields" das obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos subiram para máximos de maio do ano passado, nos 1,703%.

Ao mesmo tempo, as bolsas em Wall Street acentuaram as perdas, sobretudo o setor tecnológico – uma vez que o agravamento dos juros da dívida soberana intensifica os receios em torno do crescimento e rentabilidade deste setor.