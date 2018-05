Wall Street acompanha derrocada das bolsas europeias

As bolsas norte-americanas acompanharam a tendência de queda dos restantes mercados accionistas mundiais, que têm estado a ser pressionados pela instabilidade política em Itália.

Os principais índices bolsistas dos EUA encerraram em baixa no dia em que regressaram à negociação depois do feriado do ‘Memorial Day’ na segunda-feira.

A incerteza do panorama político italiano, que tem desestabilizado os mercados europeus, foi a grande responsável também por esta queda das bolsas norte-americanas – que registaram as descidas mais acentuadas do último mês.