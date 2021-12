Wall Street aguarda pela Fed. Ómicron continua a pressionar

O índice industrial Dow Jones fechou a ceder 0,30% para 35.544,18 pontos. No passado dia 8 de novembro, recorde-se, tocou nos 36.565,73 pontos pela primeira vez na sua história.

Já o Standard & Poor’s 500 recuou 0,75% para terminar nos 4.634,09 pontos. No dia 22 de novembro estabeleceu o valor mais alto de sempre, nos 4.743,83 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 1,14% para se fixar nos 15.237,64 pontos. Na negociação intradiária de 22 de novembro, recorde-se, atingiu um novo máximo histórico nos 16.212,23 pontos.

As bolsas do outro lado do Atlântico continuam a ser pressionadas pelos receios em torno da propagação da variante ómicron do coronavírus, já que as novas restrições poderão penalizar a retoma económica global.

Além disso, o índice de preços no produtor subiu mais do que o esperado em novembro, nos EUA, sendo mais um indicador que sustenta a visão de que a inflação poderá continuar desconfortavelmente elevada durante algum tempo, sublinha a Reuters.

Por outro lado, os investidores aguardam pelas decisões da Fed, que serão anunciadas amanhã, no final da sua reunião de dois dias. Espera-se que possa haver sinais, por parte do banco central, sobre o ritmo da retirada de estímulos à economia (‘tapering’) e sobre o início da subida dos juros diretores.

Esta é uma semana de algum nervosismo – já que haverá decisões de vários bancos centrais, que também darão as suas perspetivas para 2022 –, que culminará com o fenómeno da bruxaria tripla na sexta-feira.

"Depois de uma das melhores semanas deste ano para os ‘touros’, os investidores optaram pela cautela numa semana em que se espera que o banco central norte-americano acelere a redução dos estímulos, com o dobrar do montante que será cortado nas compras mensais, de 15 mil milhões de dólares para os 30 mil milhões", comenta Marco Silva, consultor da ActivTrades.

Além disso, "após o índice de preços no consumidor ter revelado [na semana passada] o maior nível de inflação em quatro décadas, os analistas antecipam igualmente que a Fed venha a subir não uma, mas duas vezes os juros em 2022, algo que poderá ser já referido pelos membros nesta reunião e que certamente fará aumentar a volatilidade durante as próximas semanas, especialmente se as vendas a retalho demonstrarem que os consumidores continuam em força no mercado, não obstante a pouca confiança que revelaram no futuro", acrescenta Marco Silva na sua análise diária.

"No mercado obrigacionista continua o alisar da curva de rendimentos, com as maturidades mais longas a descerem o seu yield, tendo as de 10 anos recuado abaixo do importante nível dos 1,5% para os 1,42%, o que reforça a convicção que os investidores obrigacionistas têm de que haverá um arrefecimento da economia no médio-longo prazo, uma vez que numa recuperação é habitual as maturidades maiores terem juros mais baixos. Parte dessa nova mentalidade destes investidores advém do facto de acreditarem que o movimento de apertar o cinto por parte da Fed vai condicionar o crescimento económico, o que na prática poderá ser necessário para travar a escalada da inflação", sublinha.