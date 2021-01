Wall Street aplaude Biden com novos máximos históricos

O Dow Jones encerrou a somar 0,69% para os 31.041,13 pontos, um recorde de fecho, depois de durante a sessão ter também tocado num máximo de sempre, nos 31.193,40 pontos. Ontem foi a primeira vez que pisou o território dos 31.000 pontos.

Por seu lado, o Standard & Poor’s 500 avançou 1,48% para 3.803,79 pontos. Na negociação intradiária atingiu o valor mais alto da sua história, nos 3.811,55 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 2,46%, a maior subida dos últimos dois meses, para 13.067,48 pontos – que foi também um máximo de fecho. Demorou apenas 127 dias a passar do patamar dos 12.000 pontos para o dos 13.000 pontos.

Durante a sessão, o Nasdaq fixou um recorde nos 13.090,91 pontos e esteve a ser sustentado por cotadas como a Tesla, Apple, Microsoft e Alphabet.

O otimismo cresceu junto dos investidores, depois de o democrata Joe Biden ter sido confirmado no Congresso como o próximo presidente do país. A "onda azul" nos EUA, depois de os democratas recuperarem o controlo do Senado, deverá viabilizar mais estímulos orçamentais no país, o que contribuiu para o entusiasmo.

O Goldman Sachs prevê uma retoma económica mais rápida nos Estados Unidos. No entender dos analistas do banco de investimento, a recuperação da câmara alta pelos democratas, depois do anúncio da sua vitória no estado da Geórgia, deverá abrir caminho a uma recuperação mais acelerada da economia duramente atingida pela pandemia.

Já ontem, apesar do caos gerado pelas violentas manifestações por parte dos apoiantes de Donald Trump em Washington D.C., no recinto do Capitólio – que alberga os edifícios do Congresso –, os investidores se tinham focado na possibilidade (entretanto confirmada mais tarde) de os democratas recuperarem o controlo do Senado.

Ao recuperarem o Senado, de maioria republicana neste mandato de Trump, os democratas ficam assim com a Casa Branca e com as duas câmaras do Congresso – a chamada "onda azul" (cor do partido) –, o que estimula o mercado, já que isso ajudará Joe Biden a prosseguir sem grandes sobressaltos com o seu programa económico.

O otimismo em Wall Street não constitui uma completa surpresa, sublinha a CNN. Com efeito, historicamente, as bolsas norte-americanas não mexem grandemente quando há agitação social desde que os túmulos não tenham um impacto palpável nos lucros das cotadas nem no crescimento económico.

Por isso mesmo, o mercado continuou hoje a refletir o otimismo já revelado na quarta-feira, se bem que muitas empresas norte-americanas se tenham manifestado com firmeza ao condenarem os manifestantes que provocaram o caos no Capitólio, em grande medida incitados por Trump – que hoje já veio prometer uma transição de poder ordeira (depois de ontem dizer que nunca reconheceria a derrota).

Destaque, nesta sessão, para a Tesla, com a fabricante de veículos elétricos a superar os 800 dólares. Fechou a ganhar 7,94% para 816,04 dólares, um máximo histórico, com uma capitalização bolsista de 773,52 mil milhões de dólares, ultrapassando o Facebook.

A Tesla é já a sexta empresa mais valiosa do mundo após a Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet e Saudi Aramco.

À conta da escalada da Tesla, o seu CEO e fundador, Elon Musk, superou hoje Jeff Bezos (da Amazon) como o homem mais rico do mundo. No ano passado, recorde-se, a Tesla disparou 743%.