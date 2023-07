Wall Street aplaude novos dados económicos. Tupperware está no estrelato

As bolsas norte-americanas fecharam em alta, animadas sobretudo pelo facto de o indicador preferido da Fed para medir a inflação ter arrefecido ainda mais em junho. O facto de o Banco do Japão ter sinalizado a possibilidade de vir a subir os juros diretores – em território negativo desde 2016 – ainda deu um abanão aos mercados acionistas, mas os novos dados económicos nos Estados Unidos tiveram mais peso.

A ajudar ao ânimo dos investidores esteve também o facto de a Casa Branca ter revisto hoje em baixa o défice orçamental dos EUA para 2023, estimando-o em 1,54 biliões de dólares – o que representa uma diminuição de 26 mil milhões de dólares face às projeções de março.

O índice industrial Dow Jones fechou a somar 0,50%, para 35.459,29 pontos, e o Standard & Poor’s 500 avançou 0,99% para 4.582,23 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite encerrou a valorizar 1,90% para se fixar nos 14.316,66 pontos.

Hoje, o Banco do Japão (BoJ) decidiu que os juros das obrigações do Estado a 10 anos possam subir até 1%, numa decisão que poderá antecipar futuros aumentos das taxas de juro de referência. Até agora, o limite de variação das "yields" da dívida soberana a 10 anos era de 0,5%.

Apesar da possibilidade de o Japão poder vir a subir os juros diretores, outros dados influenciaram mais o sentimento dos investidores norte-americanos.

O índice de despesas de consumo (PCE) nos EUA subiu em junho ao nível mais lento em mais de dois anos, com as pressões subjacentes aos preços a cederem terreno – uma tendência que, se for sustentada, poderá levar a Reserva Federal norte-americana a terminar com o seu mais rápido ciclo de subida dos juros diretores desde a década de 1980.

O PCE subiu 0,2% em cadeia e registou uma evolução de 3% em termos homólogos. Em maio, a variação homóloga do PCE tinha sido de 3,8%.

Um dos destaques da sessão desta sexta-feira foi para a Tupperware, num sinal de que a euforia com as "meme stocks" regressou, como sublinha a CNN Business.

A Tupperware encerrou a somar 3,70% para 3,08 dólares. No acumulado da semana, as ações ganharam mais de 140% – e ao longo do último mês a escalada é de quase 300%.