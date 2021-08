Wall Street arranca semana com novos recordes antes que Powell "estrague a festa"

Wall Street iniciou a semana com o pé direito com o Nasdaq Composite e o S&P 500 a tocarem máximos históricos. O Dow Jones também viveu um dia positivo e fechou a subir 0,61%, para 35.335,71 pontos. Durante a sessão chegou a avançar 0,88%, até aos 35.428,91 pontos.O S&P 500 fixou mesmo um recorde absoluto no intraday, ao tocar os 4.489,88 pontos, que correspondiam a um ganho de 1,09%, mas perdeu algum gás no final do dia e terminou ligeiramente abaixo do recorde de fecho. O índice alargado encerrou nos 4.479,53 pontos, a valorizar 0,85%, "em cima" do máximo histórico de 4.479,71 pontos alcançados na segunda-feira passada.Sem contemplações, o Nasdaq Composite capitalizou o apetite pelas tecnológicas e escalou 1,55%, para fechar nos 14.942,65 pontos, um recorde de fecho, naquela que foi a maior subida diária dos últimos três meses. Durante a negociação, o índice chegou a escalar 1,69% para um novo máximo histórico de 14.963,47 pontos, ameaçando alcançar a fasquia dos 15 mil pontos.A aprovação definitiva pelo regulador dos EUA da vacina contra a covid-19 da Pfizer e BioNTech deu ânimo aos investidores, mais confiantes agora que o processo de vacinação na maior economia mundial prossiga e que os planos de administrar uma terceira dose de reforço a partir de setembro possa avançar.O petróleo, cujo preço superou os 65 dólares por barril em Nova Iorque, deu um impulso ao setor energético, enquanto o setor tecnológico voltou a "mostrar as garras".A estrela do dia no Nasdaq foi a Trillium Therapeutics, com as ações a dispararem 188,83%, para 17,59 dólares, após a Pfizer ter acordado comprar as ações da biotecnológica a 18,50 dólares. A Pfizer vai investir 2.260 milhões de dólares na compra da empresa especializada em tratamento de cancro.Entre as grandes tecnológicas, a Apple ganhou 1,03%, a Alphabet subiu 1,90%, a Amazon valorizou 2,06%, enquanto o Facebook avançou 1,11% e a Microsoft subiu apenas 0,095%.Nota ainda para a Tesla, que voltou a cotar acima dos 700 dólares ao ganhar 3,83%, para os 706,30 dólares.O presidente da Fed de Dallas, Robert Kaplan, um dos defensores de que a retirada dos estímulos ("tapering") comece ainda este ano, admitiu hoje que poderá ajustar a sua perspetiva caso o aumento dos casos de covid-19 associados à variante delta persistam."Uma economia sólida e crescimento nos lucros das empresas, em conjunto com uma Fed ainda acomodatícia, significa que o ambiente para as ações continua favorável", disse à Bloomberg David Lefkowitz, diretor de ações nos EUA da UBS Global Wealth Management."Face às nossas estimativas mais elevadas de lucro por ação (earnig per shar - EPS), elevámos os nossos "preço-alvo" para o S&P 500 para dezembro deste ano em 100 pontos, para os 4.600, e para junho de 2022 em 150 pontos, para os 4.800. Iniciamos a nossa cobertura de "target" para dezembro de 2022 nos 5.000 pontos, o que representa uma valorização de cerca de 13% face aos níveis atuais", acrescentou.