Wall Street atinge máximos de seis meses com acordo comercial na mira

Reuters

A bolsa norte-americana abriu no verde e atingiu um novo máximo de outubro, depois de a Casa Branca ter dado novos sinais positivos em relação ao desenrolar das negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China.



O conselheiro económico da Casa Branca, Larry Kudlow, avançou esta terça-feira que as duas maiores economias do mundo "esperam fazer mais progressos" na direção de um acordo comercial ainda esta semana, alimentando as esperanças de que as duas nações cheguem a uma solução em breve.



Neste contexto, o generalista S&P500 sobe 0,43% para os 2.879,71 pontos, tocando um máximo de outubro do ano passado. O industrial Dow Jones soma 0,30% para os 26.257,26 pontos e o tecnológico Nasdaq avança 0,52% para os 7.889,60 pontos.



Tendo em conta os mais recentes desenvolvimentos na relação entre os EUA e a China, os fabricantes de chips cotados em Wall Street, cujos proveitos estão dependentes do gigante asiático, ilustram o otimismo. A Advanced Micro Devices Inc sobe 6,20% para os 28,41 dólares, a Micron Technology Inc avança 4,22% para os 44,23 dólares e a Intel Corp soma 1,62% para os 55,24 dólares.