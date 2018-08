Wall Street atinge máximos pela terceira sessão

Reuters

As bolsas americanas prosseguiram a tendência altista na sessão desta terça-feira, com os investidores ainda animados com o acordo comercial firmado entre os EUA e o México, que acaba com o NAFTA.

O optimismo subiu hoje de tom uma vez que a ministra dos Negócios Estrangeiros do Canadá, Chrystia Freeland, está em Washington em negociações para que o acordo seja tripartido.

Numa sessão positiva a nível global, foram os activos de maior risco que registaram o melhor desempenho, levando o índice MSCI que mede a evolução das principais bolsas mundiais a atingir esta terça-feira um novo máximo de cinco meses.

O Dow Jones fechou a subir 0,06% para 26.064,02 pontos, atingindo um máximo de Fevereiro. Já o Nasdaq avançou 0,15% para 8.030,03 pontos e o S&P500 subiu 0,03% para 2.897,52 pontos. Pela terceira sessão consecutiva, estes dois índices atingiram máximos históricos.

As empresas mais beneficiadas com a aliviar da tensão na guerra comercial, como as fabricantes de automóveis e os bancos, voltaram a impulsionar os índices.

A Sears Holding disparou 12,61% depois de ter anunciado a expansão da parceria com a Amazon para todo o território dos Estados Unidos.

A Tiffany valorizou 0,92%, depois de ter apresentado receitas superiores às esperadas e de ter elevado as suas estimativas para os lucros do conjunto do ano.

Do lado oposto, a Best Buy caiu 5,01% depois de ter apresentado números do segundo trimestre que ficaram aquém do previsto.