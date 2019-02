Wall Street avança com sinais positivos das negociações comerciais EUA-China

Num dia marcado pelo reforço da mensagem otimista de Donald Trump em relação às negociações comerciais com a China mas também pela revelação das minutas da última reunião da Fed, a bolsa norte-americana segue com ganhos ligeiros.

Os três principais índices norte-americanos abriram com uma subida ligeira depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter reforçado a hipótese de estender o prazo das tréguas comerciais com a China.

O generalista S&P 500 sobe 0,01% para os 2.780,15 pontos, o industrial Dow Jones aprecia 0,04% para os 25.900,98 pontos e o tecnológico Nasdaq soma 0,12% para os 7.495,91 pontos.

Os investidores mostram um tímido otimismo enquanto aguardam mais desenvolvimentos nas negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China. O presidente norte-americano, Donald Trump, declarou esta terça-feira, 19 de fevereiro, que as conversações estão a evoluir bem e reforçou a mensagem de que no dia 1 de março, no qual deveriam terminar as tréguas entre os Estados Unidos e a China, a Casa Branca poderá optar por adiar a aplicação de tarifas. Trump desvalorizou o dia afirmando que esta não é uma data "mágica".

Esta quarta-feira serão ainda publicadas as minutas da última reunião da Reserva Federal Americana, as quais vêm clarificar a política monetária que a Fed pretende adotar.



É esperado que as minutas reflitam a mensagem de cautela em relação a futuras subidas da taxa de juro. No encontro do mês passado, o banco central dos Estados Unidos decidiu, sem surpresas, manter os juros diretores no atual intervalo entre 2,25% e 2,5%. Mas mudou substancialmente a linguagem do seu discurso. Não só não disse quantas vezes prevê mexer nos juros este ano, como também abriu a porta a que a próxima mexida possa ser para cima ou para baixo.