Wall Street brilha confiante de que Fed não irá mais longe do que o previsto

As bolsas norte-americanas fecharam em alta, impulsionadas pela expectativa de que a Reserva Federal (Fed) não irá, afinal, subir as taxas de juro além do nível já incorporado pelos mercados. Isto depois de nos últimos dias os receios de que a autoridade monetária adotasse uma postura ainda mais robusta ter colocado um travão aos ganhos nos ativos de risco.



O S&P 500, índice de referência, subiu 1,61% para 4.045,64 pontos, o tecnológico Nasdaq Composite somou 1,97% para 11.689,01 pontos - tratando-se da maior subida desde 7 de fevereiro - e o industrial Dow Jones valorizou 1,17% para 33.390,97 pontos.



Os investidores mantiveram o ânimo mesmo depois de terem sido divulgados dados que mostram que a atividade no setor dos serviços norte-americanos voltou a acelerar em fevereiro. A teoria será que o impacto das subidas das taxas de juro na economia tende a demorar a fazer-se sentir.



O sentimento em torno das bolsas parece ter mudado após as palavras de o governador da Fed de Atlanta, Raphael Bostic, ter admitido que o banco central poderia ter condições de pausar as subidas das taxas de juro este verão. O comentário foi visto como mais moderado, mesmo apesar de vários outros decisores da Fed manterem a posição de que a autoridade monetária deve guiar-se pelos dados económicos.



Entre as principais movimentações, destaque para a Tesla, que valorizou 3,61%, um dia após ter visto os títulos tombarem 5,85%.