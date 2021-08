Wall Street cai à espera de dados do emprego e de olhos postos na variante delta

21:10







... O índice industrial Dow Jones fechou a ceder 0,92%, para se fixar nos 35.792,67 pontos. Na negociação intradiária de ontem, o Dow marcou o nível mais elevado de sempre, nos 35.192,11 pontos. Já o Standard & Poor’s 500 recuou 0,46%, para 4.402,66 pontos, depois de na quinta-feira passada (29 de julho) ter estabelecido um novo máximo histórico nos 4.429,97 pontos. Em contrapartida, o tecnológico Nasdaq Composite aguentou-se à tona, se bem que por pouco, a valorizar 0,13% para 14.780,53 pontos. O seu recorde está nos 14.863,65 pontos e foi fixado na sessão de 26 de julho. A ajudar o Nasdaq estiveram pesos-pesados como a Tesla e Facebook, que ajudaram a compensar as descidas de cotadas como a Apple e Microsoft. Os restantes índices de Wall Street foram sobretudo pressionados pelos receios em relação ao aumento de casos de infeção com a variante delta da covid. Os investidores aguardam agora com expectativa pelos números do mercado laboral que serão divulgados na sexta-feira. Os economistas preveem que tenham sido criados 880.000 empregos em julho – o que, a confirmar-se, será o segundo relatório do mercado de trabalho com contratações acima da fasquia dos 800.000. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

