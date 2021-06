Wall Street cai à espera dos números da inflação

As bolsas do outro lado do Atlântico inverteram as subidas da abertura e encerraram a sessão no vermelho, com os investidores a revelarem cautela enquanto esperam pelos dados da inflação de maio.



Carla Pedro cpedro@negocios.pt 09 de Junho de 2021 às 21:07







Assine já 1€/1 mês



... O Dow Jones fechou a ceder 0,44%, para se fixar nos 34.447,14 pontos. O seu máximo histórico foi atingido a 10 de maio, quando tocou nos 35.091,56 pontos. Já o Standard & Poor’s 500 recuou 0,18%, para 4.219,55 pontos. A 7 de maio, recorde-se, fixou um recorde nos 4.238,04 pontos, pelo que está muito perto desse patamar. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 0,09% para se fixar nos 13.911,75 pontos. Os índices inverteram para o vermelho durante a tarde, depois de abrirem em alta, num dia em que os investidores preferiram usar de prudência enquanto aguardam pelos dados da inflação. O foco dos investidores está já nos dados do índice de preços no consumidor que serão divulgados amanhã – e que poderão dar mais pistas sobre as medidas que a Reserva Federal poderá tomar, incluindo um possível adiamento da retirada gradual dos estímulos [tapering] à economia. Os economistas inquiritos pela Refinitiv estimam que os preços no consumidor tenham subido para 4,7% nos 12 meses terminados em maio – a confirmar-se, será o maior aumento desde o verão de 2008. Não contabilizando os voláteis preços da energia e dos alimentos, as projeções apontam para 3,4%. Já só relativamente ao mês de maio, preveem que os preços tenham aumentado 0,4%. A Fed, recorde-se, reúne-se na próxima semana, nos dias 15 e 16 de junho. Os juros da dívida soberana dos EUA voltaram a ceder, mas nem isso foi suficiente para deixar as bolsas no verde. Com esta nova queda das "yields", algumas tecnológicas de maior peso ganharam terreno – mas não o suficiente para manter o Nasdaq à tona – e a banca cedeu. Continua assim a aposta nas obrigações, fazendo descer os juros da dívida soberana dos EUA, numa altura em que os investidores continuam a avaliar o impacto que a inflação persistente poderá ter na política monetária – nomeadamente na eventual decisão da Fed de subir os juros diretores mais cedo do que se espera. As yields das obrigações do Tesouro a 10 anos caíram para menos de 1,5%, o nível mais baixo desde 7 de maio. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

Wall Street cai à espera dos números da inflação









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.