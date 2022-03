Wall Street cai com novos receios em torno da inflação e guerra na Ucrânia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os principais índices de Wall Street terminaram em baixa, com a esperança de uma desescalada da guerra na Ucrânia a desvanecerem-se.

O índice industrial Dow Jones fechou a ceder 0,19% para 35.228,81 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite recuou 1,21% para 14.442,27 pontos.

Já o Standard & Poor’s 500 encerrou a perder 0,63% para 4.602,45 pontos.

Ontem parecia haver sinais positivos nas conversações entre a Rússia e a Ucrânia – esperando-se uma redução da ação militar de Moscovo –, mas a ofensiva prossegue nos mesmos moldes, o que desanimou os investidores.

"As conversações com a Ucrânia não tiveram avanços e há ainda muito por fazer antes de ser possível um acordo", disse Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, citado pela Bloomberg, sublinhado estar a ser difícil negociar um cessar-fogo.

Os intervenientes de mercado mostraram-se assim mais prudentes e estiveram a avaliar também os riscos para o crescimento económico decorrentes da aceleração da inflação.