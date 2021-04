O Dow Jones encerrou a ceder 0,94%, para se fixar nos 33.815,90 pontos, quando na passada sexta-feira fixou um recorde nos 34.256,75 pontos.

Já o Standard & Poor’s 500 recuou 0,92%, para 4.134,98 pontos. Na negociação intradiária de sexta-feira estabeleceu um novo máximo histórico nos 4.191,31 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 0,94% para 13.818,41 pontos.

A Reuters e a Bloomberg referem que a convicção geral é de que a penalizar as bolsas do outro lado do Atlântico esteve a informação de que Joe Biden terá equacionado quase duplicar a tributação sobre os ganhos de capital para os mais ricos.

No entanto, os analistas citados pela agência norte-americana dizem que essa notícia foi apenas um pretexto para os investidores procederem à tomada de mais-valias em antecipação do reporte de contas das grandes tecnológicas agendado para a próxima semana.

O S&P 500 inverteu para a baixa depois de a Bloomberg reportar que, segundo a ideia de Biden, quem tiver rendimentos de um milhão de dólares anuais ou mais deveria pagar um imposto que, agregado à sobretaxa já existente sobre os rendimentos das mais-valias, poderia ascender a 43,3%.

O aumento de casos de covid-19 em muitas regiões do mundo tem estado também a mexer com o sentimento dos intervenientes de mercado, que hoje optaram por uma atitude mais prudente depois de ontem darem ganhos a Wall Street.