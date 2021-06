Wall Street cai com prudência antes de decisões da Fed

As bolsas do outro lado do Atlântico encerraram em baixa, numa altura em que os investidores aguardam por sinais da Fed, que amanhã termina a sua reunião de dois dias e poderá dar indicações sobre a retirada de estímulos do mercado.



15 de Junho de 2021







... O Dow Jones fechou a ceder 0,27%, para se fixar nos 34.299,33 pontos. O seu máximo histórico foi atingido a 10 de maio, quando tocou nos 35.091,56 pontos. Já o Standard & Poor’s 500 recuou 0,20%, para 4.246,59 pontos. Na negociação intradiária de ontem estabeleceu um máximo de sempre nos 4.255,59 pontos. Também o tecnológico Nasdaq Composite perdeu fôlego e encerrou a desvalorizar 0,71% para 14.072,86 pontos. Muitos investidores preferiram manter a prudência, à espera do final da reunião da Fed, amanhã. O banco central poderá dar sinais sobre a sua política monetária, nomeadamente sobre a retirada de estímulos, e pistas sobre as suas perspetivas para a inflação. Os dados mais recentes indicam que a economia norte-americana está a recuperar dinâmica mas sem sobreaquecer – o que atenuou os receios dos investidores em torno da inflação. A pressionar o sentimento bolsista de hoje estiveram também os dados que deram conta de uma quebra nas vendas a retalho de maio nos Estados Unidos, indiciando uma recuperação mais lenta do que se esperava. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

