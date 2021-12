Wall Street cai com receio da ómicron e à espera da reunião da Fed

Os principais índices do outro lado do Atlântico fecharam em baixa, devido aos receios em torno da variante ómicron e enquanto aguardam com expectativa pela reunião da Fed.



Reuters Carla Pedro cpedro@negocios.pt 21:15







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante O índice industrial Dow Jones encerrou a ceder 0,89% para 35.650,95 pontos. No passado dia 8 de novembro, recorde-se, tocou nos 36.565,73 pontos pela primeira vez na sua história. Já o Standard & Poor’s 500 recuou 0,91% para terminar nos 4.668,97 pontos. No dia 22 de novembro estabeleceu o valor mais alto de sempre, nos 4.743,83 pontos. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 1,39% para se fixar nos 15.413,28 pontos. Na negociação intradiária de 22 de novembro, recorde-se, atingiu um novo máximo histórico nos 16.212,23 pontos. As bolsas de Wall Street estiveram a ser pressionadas pelos renovados receios em torno da variante ómicron devido a um estudo que revela que a ómicron compromete a proteção conferida pelas duas doses das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca. Por outro lado, os investidores aguardam com expectativa pela reunião de dois dias da Fed, que tem íncio amanhã – e de onde sairá o ‘guidance’ para a política monetária em 2022. Espera que possa haver sinais, por parte do banco central, sobre o ritmo da retirada de estímulos à economia (‘tapering’) e sobre o início da subida dos juros diretores. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

Wall Street cai com receio da ómicron e à espera da reunião da Fed









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Wall Street cai com receio da ómicron e à espera da reunião da Fed O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar