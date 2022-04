Wall Street cai com receio que a Fed traga maior volatilidade

As bolsas norte-americanas encerraram em baixa, com os investidores a optarem pela prudência perante o endurecimento da política monetária do banco central do país.



Shannon Stapleton/Reuters Carla Pedro cpedro@negocios.pt 21:08







O índice industrial Dow Jones fechou a recuar 0,33% para 34.451,23 pontos e o Standard & Poor's 500 encerrou a ceder 1,21% para 4.392,59 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite perdeu 2,14% para 13.351,08 pontos. Os investidores em ações estão a virar-se para o mercado de opções, à procura de proteção contra potenciais novas descidas em Wall Street. Isto numa altura em que receiam que a Reserva Federal norte-americana não seja muito sensível à volatilidade do mercado acionista enquanto sobe os juros diretores para combater a elevada inflação. Por esta razão, os intervenientes de mercado estão a preferir ser mais cautelosos e ficar "à defesa". Uma vez mais, o setor tecnológico foi o mais pressionado, à conta da perspetiva de novos aumentos dos juros da Fed – pois estas empresas endividaram-se fortemente nos últimos dois anos, devido às baixas taxas de juro, e agora temem o efeito da subida iniciada em março e que deve prosseguir ao longo de todo o ano. Uma vez mais, o setor tecnológico foi o mais pressionado, à conta da perspetiva de novos aumentos dos juros da Fed – pois estas empresas endividaram-se fortemente nos últimos dois anos, devido às baixas taxas de juro, e agora temem o efeito da subida iniciada em março e que deve prosseguir ao longo de todo o ano. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA Fed

