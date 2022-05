Wall Street cai com receios de menor crescimento. Aposta está nas obrigações

As principais bolsas norte-americanas voltaram a perder terreno, numa altura em que os investidores receiam os efeitos de uma desaceleração do crescimento. As obrigações dispararam, com a aposta a recair em ativos mais seguros.



Brendan McDermid/Reuters Carla Pedro cpedro@negocios.pt 21:14







As bolsas do outro lado do Atlântico continuaram hoje a negociar em terreno negativo.



O índice industrial Dow Jones fechou a recuar 0,75% para se estabelecer nos 31.253,13 pontos. Já o Standard & Poor’s 500 cedeu 0,58% para 3.900,79 pontos. Ontem registou a pior sessão desde junho de 2020 e o seu valor de mercado afundou em 1,5 biliões de dólares. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite encerrou a perder 0,26% para 11.388,50 pontos. A 10 minutos do fecho da sessão, ainda conseguiu ir a terreno positivo, mas foi momentâneo e não conseguiu aguentar o fôlego. Esta foi mais uma sessão grandemente volátil, numa altura em que os investidores avaliam as perspetivas de desaceleração do crescimento, o aumento de preços e o endurecimento da política monetária dos bancos centrais. Quem está a ganhar com os receios dos investidores perante tanta volatilidade é o mercado da dívida, o que faz descer os juros. As "yields" das obrigações norte-americanas a 10 anos recuaram quatro pontos base para 2,85%. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

