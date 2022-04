Wall Street cai com subida dos juros, inflação, Rússia e economia

Os principais índices de Wall Street encerraram a primeira sessão da semana em queda, com os investidores a focarem-se sobretudo na inflação e no impacto do endurecimento da política monetária por parte dos bancos centrais, nomeadamente da Fed – que já sinalizou novos aumentos da taxa diretora, e talvez com maior magnitude.

O índice industrial Dow Jones fechou a ceder 1,19% para 34.308,08 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite recuou 2,18% para 13.411,96 pontos.

Já o Standard & Poor’s 500 encerrou a perder 1,69% para 4.412,53 pontos.

Um dos fatores que pesou foi a a nova subida dos juros da dívida soberana dos EUA a 10 anos, que dispararam para 2,75% pela primeira vez desde março de 2019. E isto depois de a Fed ter sinalizado na semana passada um posicionamento mais agressivo.

O sentimento do mercado também continua a ser penalizado pela guerra na Ucrânia e pela perspetiva de uma desaceleração económica.

Os investidores estão agora a preparar-se para o início da temporada de divulgação de contas no final desta semana, com grandes nomes do setor bancário dos EUA, como JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs e Morgan Stanley, a apresentarem os seus resultados na quarta e quinta-feira.