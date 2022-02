O índice industrial Dow Jones fechou a cair 0,49% para 34.566,17 pontos e o Standard & Poor’s 500 cedeu 0,38% para 4.401,67 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite ficou inalterado, percentualmente – mas cedeu 0,23 pontos. Ainda esteve a subir perto do final da sessão, mas não aguentou o fôlego.

Os principais índices de Wall Street deram mais uma sessão de nervos aos investidores, numa altura em que estes tentam prever os próximos acontecimentos no conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

O dia começou em alta para as bolsas norte-americanas, devido aos relatos de que poderia ser alcançada uma resolução diplomática entre Moscovo e Kiev. No entanto, as tensões permanecem e os intervenientes de mercado estão a optar pela prudência – tendo ficado assustados com o anúncio de que os EUA vão encerrar a sua embaixada em Kiev.

"As autoridades norte-americanas estão a ‘relocalizar temporariamente’ em Lviv (uma cidade na região ocidental do país) o pequeno número de funcionários do corpo diplomático que ainda estão em Kiev, devido a uma drástica aceleração no acumular de forças russas" junto à Ucrânia, anunciou o secretário de Estado Antony Blinken.

Esta notícia assustou Wall Street, que receia que possa estar iminente uma guerra.

Com este cenário, os juros da dívida soberana dos EUA continuaram a subir (já que são um ativo-refúgio por excelência), o que também penalizou cotadas como as tecnológicas.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, também assustou momentaneamente os mercados, ao dizer que o país iria ser atacado pela Rússia na quarta-feira. O seu gabinete esclareceu depois que se tratava de um comentário sarcástico devido ao facto de o resto do mundo estar a prever uma data para uma invasão por Moscovo.

Na passada sexta-feira, recorde-se, a Administração Biden disse acreditar que a Rússia se preparava para invadir a Ucrânia esta semana.