Numa fase em que se acumulam os indicadores que apontam para um maior abrandamento da economia global do que era até aqui esperado, cenário agravado pela escalada na disputa comercial entre os Estados Unidos e a China, que derivou mesmo para num confronto cambial, os investidores estão a sair do mercado bolsista e a refugiarem-se em ativos vistos como mais seguros.São os casos do ouro ( hoje transaciona em máximos de mais de seis anos ) e das obrigações de dívida ( metade dos títulos soberanos mundiais já apresentam taxas negativas ), que valorizam perante a crescente aposta neste tipo de ativos.Entre as cotadas que mais pressionam Wall Street está a Walt Disney, que afunda 5,50% para 134,07 dólares por ação depois de ter reportado resultados que ficaram aquém das estimativas dos analistas.Este é um regresso às quedas por parte das principais bolsas americanas, que ontem haviam subido acima de 1% num movimento de recuperação relativamente às perdas expressivas registadas na segunda-feira e que foram motivadas pela desvalorização do yuan para mínimos de quase 11 anos que foi decretada pelo banco central chinês.

(Notícia atualizada às 14:43)