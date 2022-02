Wall Street cai nos últimos minutos com pessimismo a levar a melhor

Os principais índices bolsistas norte-americanos terminaram a sessão desta segunda-feira no vermelho, a inverterem para as quedas nos minutos finais.

O índice industrial Dow Jones foi o único que ficou inalterado. Estava a ser animado por cotadas como a Boeing e a Chevron, mas também eclipsou os ganhos, embora fechando no mesmo valor de sexta-feira.

Já o Standard & Poor’s 500 cedeu 0,37% para 4.483,87 pontos. Estava a ser sustentado sobretudo pelos títulos dos semicondutores e da energia (apesar de os preços do petróleo terem estado hoje em queda), mas a cautela dos investidores acabou por falar mais alto.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 0,58% para 14.015,67 pontos.

A negociação em Wall Street esteve morna, numa altura em que os investidores avaliam o panorama para a política monetária antes da divulgação dos mais recentes dados da inflação esta semana.

"O mercado está em transição", comentou à Bloomberg o presidente e CEO da Essex Financial Services, Chuck Cumello.

"Vamos passar de uma Fed com uma política acomodatícia para uma Fed com um posicionamento mais duro. Vamos passar de um cenário observado no ano passado, em que o governo federal esteve literalmente a meter dinheiro nos bolsos das pessoas para gastarem mais, para um cenário em que isso não está a acontecer. E temos pelo meio alguns acontecimentos geopolíticos de relevo. É um contexto muito desafiante para as ações com PER (relação preço/lucro) elevados", acrescentou Cumello.

A Meta Plattforms, dona do Facebook e Instagram, caiu pela terceira sessão consecutiva, ainda penalizada pelos resultados abaixo do esperado e por um "guidance" desanimador.

Já a fabricante de equipamentos fitness conectados Peloton disparou com os relatos nos meios de comunicação social sobre o interesse de potenciais compradores, como a Amazon e a Nike.

Esta força da Peloton estava a conseguir ofuscar as perdas da Meta, mas no fecho da sessão foi o sinal vermelho que imperou.

No entanto, o JPMorgan mostra otimismo. "Apesar do sentimento ainda pessimista que se vive nas bolsas, prevemos que a volatilidade se modere e esperamos uma forte entrada de dinheiro nas ações por parte dos investidores sistemáticos, bem como um movimento de recompra de ações próprias por parte das empresas depois do recente período em que tiveram limitações regulatórias nesse sentido", refere o banco de investimento numa nota de análise citada pela Reuters.