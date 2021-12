Wall Street cede com advertência para "tempestade" de ómicron

Os principais índices bolsistas norte-americanos abriram em alta, com o Dow e o S&P 500 a marcarem novos recordes, animados pela queda dos pedidos de subsídio de desemprego – que foi superior ao esperado. No entanto, ao final do dia, um alerta para uma "tempestade" de casos de ómicron nos EUA inverteu a tendência em Wall Street.



Reuters Carla Pedro cpedro@negocios.pt







O índice industrial Dow Jones encerrou a cair 0,25% para 36.398,08 pontos. Durante a sessão tocou num nível nunca antes atingido, nos 36.678,44 pontos. Já o Standard & Poor's 500 recuou 0,30% para 4.778,73 pontos, depois de tocar, na negociação intradiária, no valor mais alto de sempre: 4.808,93 pontos. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 0,16% para se fixar nos 15.741,56 pontos. Na negociação intradiária de 22 de novembro, recorde-se, atingiu um novo máximo histórico nos 16.212,23 pontos. A animar o sentimento do mercado no arranque da sessão esteve a divulgação de novos dados pelo Departamento norte-americano do Trabalho, que revelaram que o número de norte-americanos a pedir subsídio de desemprego pela primeira vez recuou para 198.000 na semana de natal, contra 205.000 uma semana antes. Os economistas inquiritos pela Reuters apontavam para 205.000 novas solicitações deste apoio estatal. No entanto, ao final do dia, um grupo de especialistas norte-americanos em saúde disse que o país tem de se preparar para fortes disrupções nas próximas semanas, devido ao crescente número de casos de covid-19, numa altura em que o ritmo de propagação da variante ómicron acelera. Este alerta desanimou os investidores, o que levou Wall Street a inverter para o vermelho. Hoje, pelo segundo dia consecutivo, os EUA registaram um recorde de novos casos reportados de covid, com mais de 290.000 novas infeções. Apesar do desaire desta quinta-feira, os principais índices bolsistas dos EUA estão a caminho do terceiro ano consecutivo de bons retornos anuais, estimulados pelos estímulos orçamentais e monetários. O S&P 500 está em vias de apresentar o seu desempenho mais forte em três anos seguidos desde 1999.

