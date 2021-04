Wall Street cede com Fed preparada para ajustar política monetária

O Dow Jones fechou a ceder 0,48%, para se fixar nos 33.820,38 pontos. O seu recorde foi estabelecido no passado dia 16, nos 34.256,75 pontos.

Já o Standard & Poor’s 500 recuou 0,08%, para 4.183,18 pontos. Na negociação intradiária chegou a marcar um novo máximo histórico nos 4.201,53 pontos, mas inverteu para a baixa depois da conferência de imprensa da Fed.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 0,28% para 14.051,03 pontos. Ontem tocou num nível nunca antes visto, nos 14.171,24 pontos.

As bolsas seguiam relativamente estáveis, com ligeiras subidas, mas depois de o presidente da Fed, Jerome Powell, ter falado, acabaram por inverter.

A Reserva Federal dos EUA manteve os juros diretores em torno de zero, mas Powell disse que o banco central está preparado para ajustar essa política dos juros à medida que as coisas forem mudando.

Há algum tempo que se receia que, devido à retoma económica no país, a Fed se decida por começar a subir os juros, mas o banco central e Powell têm referido que o atual nível da taxa diretora se deverá manter em mínimos históricos até 2023. Só que hoje a narrativa mudou um pouco, o que fez inverter a tendência em Wall Street.

Os investidores continuam na expectativa de mais resultados trimestrais, especialmente por parte dos pesos-pesados do setor tecnológico. Depois de ontem a Alphabet e a Microsoft terem reportado as suas contas, hoje será a vez, após o fecho da sessão, da Apple e do Facebook.