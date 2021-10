Wall Street cede com receios de impacto da inflação nas contas trimestrais

As principais bolsas do outro lado do Atlântico encerraram em terreno negativo, em mais uma sessão de prudência e sem oscilações de relevo.



Reuters Carla Pedro cpedro@negocios.pt 21:14







O índice industrial Dow Jones fechou a ceder 0,34%, para 34.378,34 pontos e o Standard & Poor's 500 recuou 0,24%, para 4.350,65 pontos. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 0,14% para se fixar nos 14.465,92 pontos. Os investidores continuaram a preferir usar de prudência, numa altura em que arrancou a época de apresentação de contas do terceiro trimestre e em que se receia o impacto da subida da inflação nos resultados das cotadas. As perturbações nas cadeias de fornecimento e os custos mais altos da energia estão também a contribuir para os receios em torno dos resultados trimestrais nos EUA. Esta quarta-feira serão reportados os números de cotadas como o JPMorgan Chase, BlackRock e Delta Air Lines. Na sessão de hoje, um dos destaques pela positiva foi a fabricante de veículos elétricos Tesla, que ganhou 1,74% para 805,72 dólares, animada pelas vendas recorde de automóveis fabricados na China. Saber mais Wall Street Standard & Poor's 500 Nasdaq Composite Dow Jones bolsa EUA

