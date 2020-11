Wall Street cede com receios de menos estímulos à economia

O Dow Jones encerrou a ceder 0,75% para 29.263,48 pontos e o Standard & Poor’s 500 terminou com um recuo de 0,68% para 3.557,55 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 0,42% para se fixar nos 11.854,97 pontos.

A Administração Trump anunciou ontem à noite que não vai prolongar os programas de financiamento de emergência do banco central (Fed) que terminam no final do ano, o que desanimou as bolsas.

Numa decisão surpresa, o secretário norte-americano do Tesouro, Steven Mnuchin, disse que os vários programas chave de financiamento pandémico da Reserva Federal para apoiar empresas e governos regionais que irão expirar no final do ano não serão renovados – o que fez diminuir o apetite por ativos de risco, como as ações, e aumentar a procura por valores-refúgio.

Este anúncio ofuscou o otimismo gerado pela notícia de que os senadores democratas e republicanos concordaram em retomar as negociações com vista à adoção de um novo pacote de estímulos à economia.

A decisão de terminar com os programas, que são considerados essenciais pelo banco central, surge numa altura em que os dados revelaram um aumento dos pedidos de subsídio de desemprego na semana passada, face à semana precedente, no contexto das novas restrições para travar a propagação da covid-19.