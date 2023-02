Wall Street cede terreno à espera de ouvir Powell

Os principais índices do outro lado do Atlântico cederam terreno, numa sessão em que os investidores preferiram optar pela cautela, à espera de ouvir o presidente da Fed, Jerome Powell, sobre a visão do banco central relativamente aos juros diretores.

O índice industrial Dow Jones recuou 0,10% para 33.891,02 pontos, ao passo que o S&P 500 desceu 0,61% para 4.111,08 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite fechou a perder 1% para 11.887,45 pontos.

Powell terá oportiunidade, numa entrevista que dá amanhã, para relembrar a Wall Street qual o posicionamento da Fed em matéria de política monetária, "mas quando o presidente da Fed fala é sempre uma incógnita", sublinha à Bloomberg um analista da Wolfe Research, Chris Senyek.

"Os investidores querem perceber se ele recua face ao seu tom mais otimista da semana passada, especialmente no que diz respeito às condições financeiras e ao processo de redução da inflação nos EUA", acrescenta o mesmo analista.

Neste momento, as apostas do mercado apontam para uma subida quase certa de mais 25 pontos base da taxa diretora, em março, e antecipam – com uma probabilidade de 75% - outro aumento da mesma ordem em maio. Quanto a junho, também cresceram as apostas de mais um incremento.