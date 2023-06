Wall Street cede terreno com cautela a imperar

DR Carla Pedro cpedro@negocios.pt 21:12









... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante As bolsas norte-americanas encerraram a sessão desta segunda-feira a ceder terreno, numa sessão em que os investidores estiveram a digerir e a avaliar os riscos da tentativa de sublevação armada na Rússia durante o fim de semana. Apesar de a revolta por parte de mercenários russos do grupo Wagner ter sido abortada, a instabilidade política daí decorrente manteve os investidores cautelosos – que estiveram também focados nos mais recentes dados económicos e nas perspetivas para a política monetária da Fed. O índice industrial Dow Jones fechou a ceder muito ligeiramente, com um deslize de 0,04%, para 33.714,71 pontos, ao passo que o Standard & Poor’s 500 recuou 0,45% para 4.328,82 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite caiu 1,16% para se fixar nos 13.335,78 pontos. A Tesla e a Alphabet cederam terreno, pressionadas por revisões em baixa das recomendações para as suas ações por parte de sociedades de corretagem, contribuindo assim para que o Nasdaq negociasse no vermelho. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

