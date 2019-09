Wall Street cede terreno com cautela dos investidores

As bolsas norte-americanas encerraram em terreno negativo, mas sem oscilações de relevo. A procura de direção é notória numa altura em que impera a prudência quanto às negociações comerciais EUA-China. A dar maior fôlego no fim do dia esteve a retoma dos preços do petróleo, que impulsionou as cotadas do setor, mas não foi suficiente para um fecho no verde.