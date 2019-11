Wall Street cede terreno em dia de correção

As bolsas norte-americanas abriram em baixa, a corrigir das recentes subidas que as catapultaram para máximos históricos.

O Dow Jones segue a ceder 0,11% 27.645,25 pontos. Já o S&P 500 recua 0,16% para 3.080,33 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite desliza 0,13% para 8.423,09 pontos.

Os investidores parecem estar a fazer uma pausa para recuperarem fôlego, depois da escalada das últimas sessões que levaram os principais índices do outro lado do Atlântico a marcarem sucessivos máximos históricos.

A impulsionar a tendência dos últimos dias esteve o otimismo no que diz respeito à frente comercial EUA-China.



Depois do anúncio de que Washington e Pequim vão assinar um acordo comercial parcial (de "fase um"), provavelmente em dezembro, ontem foi avançado que ambas as partes vão começar também a retirar faseadamente as tarifas aduaneiras impostas ao longo do último ano e meio.