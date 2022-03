Wall Street celebra queda dos preços do petróleo

As bolsas do outro lado do Atlântico encerraram em alta, com os investidores a celebrarem a forte queda dos preços do petróleo.



Reuters Carla Pedro cpedro@negocios.pt 21:23







O índice industrial Dow Jones fechou a somar 2% para 33.286,25 pontos e o Standard & Poor's 500 avançou 2,57% para 4.277,88 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite registou uma subida de 3,59% para 12.255,55 pontos. Depois das quedas das últimas sessões, hoje foi dia de alívio, com o mergulho dos preços do crude – que chegou a cair 17,5% em Londres e 16,22% em Nova Iorque – a animar a negociação. Os investidores têm estado nervosos com a forte subida dos preços da energia depois da invasão da Ucrânia pela Rússia. Os EUA e a Europa responderam à agressão com sanções económicas contra Moscovo – e a Administração Biden anunciou ontem a proibição da importação de petróleo, gás e carvão russo. Este rally de hoje em Wall Street acontece no dia em que se assinala o 13.º aniversário em que o S&P 500 bateu no fundo, na sequência da crise financeira mundial de 2008-09. Desde então, já subiu mais de 500%. Saber mais Wall Street Standard & Poor's 500 Nasdaq Composite Dow Jones bolsa EUA

