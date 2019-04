Wall Street com ganhos tímidos à espera de mais contas do primeiro trimestre

O Dow Jones encerrou a somar 0,26%, para 26.452,66 pontos, e o Standard & Poor’s 500 avançou 0,05% para 2.907,06 pontos.

O tecnológico Nasdaq Composite, por seu lado, valorizou 0,30%, para 8.000,22 pontos.

As bolsas do outro lado do Atlântico travaram os ganhos a meio da tarde - com o S&P 500 a chegar mesmo a entrar em terreno negativo mas a conseguir regressar à tona nos últimos minutos da sessão -, depois de um grupo de empresas de peso ter reportado resultados com sinais diferentes acerca da solidez da economia norte-americana.

As tecnológicas cederam nas subidas, fazendo com que o Nasdaq perdesse gás - o índice estava a ser sustentado pelas notícias de que a Apple e a Qualcomm desistiram do litígio que as opunha em tribunal. Esta informação levou mesmo a Qualcomm a disparar 23%, naquele que foi o maior ganho desde 1999 numa só sessão.

Já os títulos do setor financeiro conseguiram ganhos à conta sobretudo da BlackRock, cujos resultados do primeiro trimestre ouscaram as contas mais débeis do que o esperado do Bank of America.

A UnitedHealth esteve em destaque nas quedas, pressionada pelos renovados receios de que a futura política de cuidados de saúde possa prejudicar a sua atividade.

Já a Johnson & Johnson ganhou terreno depois de reportar lucros sólidos no primeiro trimestre.