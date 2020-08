27.896,72 pontos, com apenas a 3M em terreno positivo.

O S&P 500 ainda ameaçou alcançar um novo máximo histórico, tendo negociado acima do recorde histórico de fecho e a escassos seis pontos do máximo intraday de 3.383,5 pontos. No final, o índice não escapou às quedas e terminou o dia nos 3.273,43 pontos, a perder 0,20%.Ainda assim, o índice registou a maior subida no espaço de 100 dias - face ao mínimo de 23 de março - desde agosto de 1933. Desde o mínimo de março, o S&P 500 avançou 50,78%.Também o Nasdaq esteve à beira de fixar um novo máximo histórico. O índice negociou acima do recorde de fecho da passada quinta-feira (11.108,07 pontos) tendo mesmo fixado um novo máximo histórico na negociação intradiária, ao tocar os 11.124,85 pontos.Contudo, apesar de ainda se ter mantido no verde, o índice perdeu fulgor no final do dia, acabando a ganhar 0,27%, para os 11.042,50 pontos.