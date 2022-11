Wall Street com perdas ligeiras sem sinais de abrandamento da Fed

Wall Street terminou a negociação desta quinta-feira em terreno negativo, embora com perdas ligeiras, num dia em que alguns comentários de membros da Fed pesaram na negociação.

O industrial Dow Jones cedeu 0,02% para 33.546,32 pontos, acompanhado pelo S&P 500 que perdeu 0,31% para 3.946,56 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite recuou 0,35% para 11.144,96 pontos.

Também Mary Daly, presidente do banco central de São Francisco, afirmou que um abrandamento nos aumentos dos juros diretores estava para já "fora da mesa".





Os pedidos de subsídio de desemprego relativos à semana terminada a 11 de novembro mostraram uma redução, dando sinais de que o mercado do emprego ainda está robusto, o que poderá levar a Reserva Federal norte-americana à manutenção de uma política monetária mais restritiva, dado não existirem sinais de uma desaceleração económica.Esta possibilidade é também partilhada pelo presidente da Fed de St.Louis, James Bullard, que afirmou a necessidade de a taxa de juro de referência ter de subir ainda mais para fazer frente à inflação.As apostas de uma subida em 75 pontos base dos juros diretores por parte da Fed aumentaram hoje de 15% para 19%, de acordo com dados consultados pela Reuters. Os restantes continuam confiantes num incremento de apenas 50 pontos base."Um aperto adicional da política monetária e o impacto cumulativo da subida das taxas de juro este ano sugere que os riscos de uma recessão permanecem elevados", escreveu Mark Hafaele, analista da UBS, numa nota vista pela CNBC."Continuamos a acreditar que as pré-condições macroeconómicas para um 'rally' sustentável - em que cortes das taxas de juro, crescimento económico e [bons] resultados das empresas estejam no horizonte - ainda não aconteceu", completou o responsável.