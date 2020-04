Wall Street com pior sessão desde 1 de abril

O Dow Jones fechou a sessão desta terça-feira ceder 2,67% para 23.018,88 pontos, naquela que foi a sua pior sessão desde 1 de abril.

Já o Standard & Poor’s 500 recuou 3,07% para 2.736,56 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite caiu 3,48% para se fixar nos 8.263,23 pontos.



Esta foi a pior sessão desde 1 de abril para os três grandes índices de Wall Street.

Apesar de nesta terça-feira, os preços dos futuros do crude norte-americano (WTI) para entrega em Maio terem recuperado para a casa dos 4 dólares por barril, depois de ontem entrarem pela primeira vez em território negativo (chegaram a negociar em -40 dólares por barril), as cotadas do setor continuam a ser muito pressionadas, pois os atuais preços não permitem margens operacionais viáveis.

Além disso, o contrato de junho vence a 19 de maio e se desta vez os traders até pagaram para despacharem petróleo físico – já que não o querem ter em mãos, seja por falta de espaço ou por apenas lhes interessar a negociação das cotações – há quem já estime que o cenário só irá agravar-se, pois uando fechar o contrato de junho vai haver ainda menos capacidade de armazenamento.

Os analistas do Mizuho, citados pela CNN, consideram que o contrato de junho do WTI pode afundar para -100 dólares/barril. Na sessão de hoje, chegaram a perder 68% para 6,5 dólares por barril depois de horas antes estarem a negociar na casa dos 20 dólares.

As cotadas da produção petrolífera continuaram assim a ser fortemente castigadas, em contraste com as empresas que são donas de superpetroleiros – que estão a encher-se de crude à conta da falta de espaço em terra para o armazenar –, que continuam a ganhar terreno.