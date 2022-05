Wall Street com tendência mista em véspera de números da inflação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A volatilidade voltou a estar na ordem do dia nas bolsas do outro lado do Atlântico.

O índice industrial Dow Jones fechou a ceder 0,26% para 32.160,74 pontos, tendo sido o único que não aguentou o fôlego na reta final de negociação.

Já o Standard & Poor’s 500 avançou 0,25% para 4.001,05 pontos – depois de ter chegado a ganhar mais de 2% durante a sessão, após ontem ter afundado mais de 3% e quebrado o patamar dos 4.000 pontos (que hoje reconquistou).

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite somou 0,98% para 11.737,67 pontos, depois de perder mais de 4% na primeira sessão da semana.

Os indices de Wall Street oscilaram entre ganhos e perdas ao longo da sessão, com os operadores a tentarem encontrar pistas nos vários comentários que têm sido feitos por responsáveis da Fed.

Os receios de que a Reserva Federal dos EUA não seja capaz de travar a subida da inflação – que está em máximos de quatro décadas – sem mergulhar a economia norte-americana numa recessão levaram ontem a uma derrocada das bolsas.

Na semana passada, o presidente da Fed, Jerome Powell, disse que o banco central deverá aumentar os juros em mais 50 pontos base nas duas próximas reuniões (junho e julho), mas que não via necessidade de uma subida na ordem dos 75 pontos.

No entanto, o mercado está cada vez mais receoso de um endurecimento adicional. Até porque hoje a presidente da Fed de Cleveland, Loretta Mester, disse à Bloomberg que "não descartamos indefinidamente o aumento de 75 pontos base".

À espera dos dados da inflação

Os investidores aguardam pelos números preliminares da inflação de abril, que serão divulgados amanhã.

Espera-se que o índice de preços no consumidor possa ter moderado no mês passado, mas as pressões continuaram elevadas.

Atualmente, a inflação nos EUA está no nível mais alto dos últimos 40 anos.