Wall Street consegue brilhar depois de dois dias na sombra

02 de Junho de 2022







... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante O índice industrial Dow Jones fechou a sessão desta quinta-feira a ganhar 1,33% para 33.248,28 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 1,84% para 4.176,82 pontos. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 2,69%, fixando-se nos 12.316,90 pontos. Os principais índices de Wall Street conseguiram assim regressar aos ganhos, depois de duas sessões em queda - motivada sobretudo pelos receios de maior endurecimento da política monetária da Fed devido aos sinais de que a economia ainda está a fervilhar bastante, sendo difícil controlar a inflação.



O receio do mercado é que o banco central dos EUA não consiga aplicar medidas restritivas sem mergulhar a economia numa recessão. Os investidores aguardam agora com expectativa os dados que serão divulgados amanhã sobre o mercado laboral. O Departamento norte-americano do Trabalho vai apresentar os números da taxa de desemprego de maio e o consenso de mercado aponta para que tenha descido de 3,6% em abril para 3,5% no mês passado. Amanhã os intervenientes de mercado vão estar também atentos ao desdobramento das ações da Amazon.

A fechar a semana, a gigante do comércio eletrónico vai avançar com o "stock split" que já tinha anunciado ao mercado. Irá dividir os títulos num rácio de 20 para um, com o objetivo de tornar os títulos mais atrativos e captar novos acionistas. Saber mais Wall Street Standard & Poor's 500 Nasdaq Composite Dow Jones bolsa EUA

