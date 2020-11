Wall Street corrige com menor apetite pelo risco

Depois de um arranque de semana em forte alta, à conta da declaração de vitória de Joe Biden nas presidenciais e do anúncio de uma vacina promissora, com eficácia superior a 90%, desenvolvida pela Pfizer em parceria com o BioNTech, os investidores estão agora a revelar-se mais cautelosos.

Na sessão desta quinta-feira, o Dow Jones encerrou a ceder 1,08% para 29.080,17 pontos, depois de na segunda-feira ter chegado a fixar um recorde intradiário nos 29.933,83 pontos.

Já o Standard & Poor’s 500 recuou 1% para 3.537,01 pontos No arranque da semana, estabeleceu um máximo histórico na negociação intradiária, nos 3.645,99 pontos, naquele que foi o seu melhor dia desde maio.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 0,65% para se fixar nos 11.709,59 pontos, depois de ontem ter recebido grande fôlego por parte dos pesos-pesados do setor.

A contribuir para as perdas de hoje em Wall Street está a atitude mais prudente dos intervenientes de mercado. A euforia em torno de uma potencial vacina eficaz contra a covid-19 começou a desvanecer-se perante o contínuo aumento de novas infeções e a ameaça de uma nova ronda de restrições para conter a pandemia – que diminui a expectativa de um rápido fim da atual crise.

O movimento de sell-off foi generalizado, com as ações ditas cíclicas (dos setores mais sensíveis à evolução económica) a serem as mais penalizadas.

Com estas incertezas – até porque não se sabe quando é que a Pfizer poderia lançar a sua vacina –, os investidores mostram-se mais avessos ao risco, preferindo apostar em ativos considerados mais seguros, como é o caso do ouro e das obrigações.

Os juros das obrigações a 10 anos do Tesouro norte-americano caíram de 0,989% na terça-feira para 0,8897% hoje, dada a maior aposta na dívida. Os mínimos da sessão foram atingidos quando a Administração Trump disse ter recuado – uma vez mais – nas conversações com os democratas que visam a aprovação de um pacote alargado de estímulos adicionais à economia.