Wall Street dá nova queda na montanha-russa da volatilidade. Mas "ano Biden" ainda tem saldo positivo

As bolsas norte-americanas ainda testaram território positivo, mas acabaram por inverter para o vermelho, numa sessão volátil, de muitos altos e baixos.

O índice industrial Dow Jones fechou a ceder 0,89% para 34.715,39 pontos. No passado dia 5 de janeiro, recorde-se, tocou num nível nunca antes atingido, nos 36.952,65 pontos.

Já o Standard & Poor’s 500 recuou 1,10% para 4.482,73 pontos. O seu valor mais alto de sempre foi atingido na negociação intradiária de 4 de janeiro, nos 4.818,62 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 1,30% para se fixar nos 14.154,02 pontos. Ontem, este índice entrou em território de correção, ao perder 10% face ao seu anterior recordde de fecho, atingido no passado dia 19 de novembro. O seu máximo histórico intradiário está nos 16.212,23 pontos, estabelecido a 22 de novembro.

Os índices do outro lado do Atlântico oscilaram uma vez mais entre ganhos e perdas, tendo negociado em terreno positivo quando a subida dos juros da dívida soberana estabilizou.

No entanto, foi sol de pouca dura e no final da sessão o movimento de selloff observado nos últimos dias voltou a ser mais visível, especialmente no setor tecnológico – que se alavancou fortemente nos últimos dois anos, devido às baixas taxas de juro, e que agora teme o efeito da subida dos juros diretores pela Fed que poderá ter já início em março.

Esta queda das tecnológicas não é um sinal promissor às portas do reporte das contas do último trimestre de 2021, sublinha a Bloomberg. Hoje mesmo será a vez da Netflix, assim que Wall Street encerre a negociação do horário regular.

Este tem sido um mês bastante volátil para as bolsas norte-americanas. Ainda assim, salienta a CNN, o primeiro ano de mandato de Joe Biden tem saldo positivo nos mercados acionistas.

Faz hoje um ano que Biden tomou posse e o S&P 500 subiu cerca de 18% nesse período, atingindo sucessivos máximos históricos pelo caminho. Já o Dow Jones acumula um ganho de mais de 12% e o Nasdaq tem tido um desempenho menos "espetacular" – com uma valorização de apenas 6%.

Mas este arranque de ano não está a ser mau apenas para o Nasdaq. Até agora, o S&P 500 e o Dow cedem mais de 4% desde a primeira sessão de 2021.