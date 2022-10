Wall Street dá passo atrás após dois dias a escalar

A "festa" dos dois últimos dias em Wall Street chegou hoje ao fim. Os principais índice encerraram no vermelho, embora com perdas reduzidas, após várias declarações de membros da Reserva Federal no sentido de que a política monetária agressiva será para prosseguir, apesar de alguns indicadores económicos apontaram para alguns efeitos negativos.A esperança dos investidores de que a instituição liderada por Jerome Powell poderia moderar o ritmo de subida das taxas diretoras foi abalada esta quarta-feira pelos dados de criação de emprego pelo setor privado nos EUA divulgados pela ADP, que costumam ser um barómetro dos dados oficiais, que serão conhecidos sexta-feira. A maior economia mundial criou em setembro mais empregos do que os analistas estimavam.O Dow Jones cedeu 0,14%, para os 30.273,87 pontos, enquanto o índice alargado S&P 500 recuou 0,20%, fechando nos 3.783,28 pontos. O tecnológico Nasdaq Composite também fechou no vermelho, com uma queda de 0,25%, para os 11.148,64 pontos.A correção de hoje poderá ter sido também impulsionada por alguns investidores que decidiram realizar mais-valias à boleia das fortes valorizações dos dois últimos dias.Entre as gigantes tecnológicas, a Apple ganhou 0,21%, a Amazon deslizou 0,12%, a Alphaber, casa-mãe do Google, cedeu 0,21%, a Meta caiu 0,93% e a Microsoft avançou 0,13%.A Tesla perdeu 3,46%, enquanto o Twitter, que ontem tinha disparado após a proposta de Elon Musk de voltar à sua oferta inicial de compra da empresa, hoje recuou 1,35%.