Wall Street dá tombo com palavras de Powell

As bolsas do outro lado do Atlântico estavam a registar uma sessão de ganhos, a recuperar das últimas quedas, mas o fim da reunião da Fed acabou com esse cenário.

Os investidores estavam a aproveitar para comprar ações que têm desvalorizado (o chamado ‘buy the dip’), mas o movimento de selloff regressou assim que o presidente do banco central, Jerome Powell, falou. Só o Nasdaq conseguiu depois regressar a terreno positivo, se bem que o Dow e o S&P 500 tenham conseguido reduzir parte das perdas nos últimos minutos.

O índice industrial Dow Jones fechou a recuar 0,38% para 34.168,09 pontos, enquanto o Standard & Poor’s 500 terminou a deslizar 0,15% para 4.349,93 pontos.

Em contrapartida, o tecnológico Nasdaq Composite, que está em território de correção há já uma semana, chegou a estar a cair mais de 1% após as palavras de Powell, mas conseguiu ganhar fôlego suficiente nos últimos minutos para regressar ao verde, tendo encerrado com um ganho marginal de 0,02% para 13.539,30 pontos.

A contribuir para a inversão das subidas confortáveis registadas durante grande parte da sessão esteve o facto de Powell ter declarado – após a divulgação do comunicado da Fed que sinaliza uma possível subida dos juros já em março – que não descarta um aumento das taxas em todas as reuniões do FOMC, o que foi uma reviravolta face a tudo o que tem sido sinalizado até agora.

Até ao final do ano, o Comité Federal do Mercado Aberto tem mais seis reuniões: em março, maio, junho, julho, setembro, novembro e dezembro. Quer isso dizer que a Fed poderá subir os juros sete vezes este ano.

Powell afirnou, na sua conferência de impresa, que a Reserva Federal tem em mente subir os juros já em março, indo assim ao encontro do que tem sido antecipado. No entanto, salientou que a Fed ainda não tomou uma decisão e que março ainda demora a chegar. Assim, a situação económica do país pode mudar até lá, frisa a CNN Business.

Com as palavras do presidente da Fed, as bolsas norte-americanas inverteram para terreno negativo, atendendo a que ninguém esperava um discurso com um posicionamento tão "falcão".

Powell sublinhou ainda que a inflação irá descer ao longo do ano mas que, para já, os riscos inflacionistas estão ainda com uma tendência ascendente.

O presidente do banco central sinalizou que as subidas dos juros poderão assim concretizar-se mais cedo e mais rapidamente do que o ritmo de aumentos mais acelerado da história recente e que se verificou em 2015, quando as subidas ocorreram "reunião sim, reunião não".

"Sabemos que a economia está numa situação diferente de quando começámos a subir as taxas de juro em 2015", disse. "Mais especificamente, a economia está agora muito mais sólida, o mercado laboral está muito mais robusto e a inflação está bastante acima da nossa meta de 2% - num valor muito mais elevado do que em 2015. E é provável que estas diferenças tenham implicações substanciais no ritmo adequado para os ajustes da política monetária", acrescentou.

Jerome Powell afirmou também que os problemas no mercado de semicondutores deverão perdurar para lá de 2023, o que contribuiu para agravar o pessimismo nas bolsas.

"Com o registo dos principais índices no vermelho desde o início do ano, o cenário para 2022 está assim bastante cinzento quando nos aproximamos do final de janeiro, um mês que costuma ser um barómetro do que se irá passar no resto do ano. Averbando perdas de 13,5%, o Nasdaq está claramente mais fraco do que os seus parceiros, uma vez que o S&P500 desliza em torno de 9% e o Dow Jones 6%, evidenciando o custo que a subida dos juros está a ter nos ativos de maior crescimento, mas com prazos superiores de rentabilização", sublinhou Marco Silva, consultor da ActivTrades, na sua análise diária.

Os investidores também continuam atentos à apresentação de contas das tecnológicas. Depois da Netflix na quinta-feira, da IBM neste arranque de semana e da Microsoft no dia de ontem, hoje será a vez de a Tesla divulgar os seus resultados após o fecho das bolsas. Amanhã segue-se a a Apple.