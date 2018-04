Wall Street de novo em alta. O segredo está na soja

Reuters

Os mercados accionistas do outro lado do Atlântico mantiveram-se em alta esta quinta-feira, somando assim três sessões consecutivas de ganhos. A contribuir para este panorama está a expectativa de resultados robustos das cotadas no primeiro trimestre – isto quando se aproxima a época de divulgação de contas.

Mas o grande alento veio do alívio dos receios em torno das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, depois de vários sinais de que a Administração Trump tentará a via da resolução pacífica dos diferendos entre ambos os países.

Larry Kudlow, conselheiro económico da Casa Branca, afirmou esperar que os EUA e a China resolvam as suas diferenças e que as barreiras comerciais "caiam de ambos os lados".

Por outro lado, Peter Navarro, conselheiro da Casa Branca para o Comércio, declarou que ainda se está a tempo de chegar a acordo com Pequim.

Já ontem o secretário do Comércio dos EUA, Wilbur Ross, tinha dito que os Estados Unidos não estão a entrar na III Guerra Mundial, deixando a porta aberta a uma solução negociada entre Washington e Pequim.

"Os mercados parecem estar mais aliviados e parte desse alívio vem do facto de não estarmos verdadeiramente – ainda – numa guerra comercial", comentou entretanto à Reuters um estratega Allianz Investment Management, Charlie Ripley.

E esse alívio sentiu-se uma vez mais em Wall Street, depois do "mini-crash" da passada segunda-feira.

O Dow Jones encerrou a valorizar 0,99% para 24.505,22 pontos, e o Standard & Poor’s 500 avançou 0,69% para 2.662,84 pontos.

Desde o início do ano, o S&P 500 já fechou 26 vezes a subir mais de 1% – o triplo do total conseguido em 2017 –, destaca a Bloomberg.

Por seu turno, o Nasdaq Composite terminou a ganhar 0,49%, para 7.076,55 pontos, num dia em que o sector tecnológico voltou a mostrar-se animado.

Mas de onde vem o repentino – e constante – aludir de Washington a uma potencial negociação pacífica com Pequim? Isto depois de ter sido Trump a abrir as hostilidades quando avançou com as tarifas agravadas à entrada de aço e alumínio no país. Há quem diga que o segredo… está na soja.

E de onde vem o poder desta oleaginosa?

Muitos analistas consideram que os EUA irão recuar nalgumas frentes, nesta batalha com a China, depois de Pequim ter ameaçado – na sua lista de retaliação – impor tarifas aduaneiras agravadas sobre a importação de soja norte-americana. Ora, esse é um dos principais produtos agrícolas nos Estados Unidos em matéria de exportação, explica a Reuters.

A ameaça que pende sobre as exportações da soja norte-americana é, pois, uma poderosa arma para Pequim, dado o potencial impacto no Iowa e noutros Estados que apoiaram Donald Trump nas eleições presidenciais de 2016.