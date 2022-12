Wall Street despede-se no vermelho do pior ano desde 2008

Vermelho. Foi com esta cor que os principais índices das bolsas dos EUA fecharam a última sessão de 2022, um ano em que Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq Composite registaram o pior desempenho desde a crise financeira de 2008.Com a pandemia da covid-19 sob controlo, o ano prometia ser positivo para a economia e para os mercados. Mas já havia sinais de alarme, nomeadamente a subida nos preços da energia. Tudo se agravou a 24 de fevereiro, quando a Rússia invadiu a Ucrânia.A incerteza gerada pelo conflito na Europa colocou ainda mais pressão sobre os preços da energia. A inflação, entretanto, foi contagiando outros setores da economia e de um fenómeno inicialmente tido como "transitório" passou-se para uma escalada nos preços a um ritmo que não era visto em três ou quatro décadas.Confrontados com as elevadas taxas de inflação, os bancos centrais começaram a intervir, embora a ritmos diferentes, para tentar domar a escalada nos preços. As sucessivas subidas nas taxas de juro de referência começaram a refletir-se nas bolsas, com os investidores cada vez mais nervosos com a linha agressiva seguida pela Reserva Federal (Fed) dos EUA.Contas feitas, o Dow Jones acumulou uma perda anual de 8,78%, para os 33.127,25 pontos, tendo deslizado 0,22% na última sessão do ano.As quedas fizeram-se sentir ainda mais no índice de referência S&P 500, que tombou 19,44% no ano, com uma descida de 0,25% esta sexta-feira, para os 3.839,50 pontos, e no tecnológico Nasdaq Composite, que afundou 33,1%, para os 10.466,48 pontos. No derradeiro dia de negociação de 2022 o Nasdaq cedeu 0,11%.Este foi mesmo o quarto pior ano de sempre para o Nasdaq Composite, que foi criado em 1971.Entre as maiores quedas do ano em Wall Street destacam-se alguns nomes de peso, como a Meta e a Tesla, que perderam 64,22% e 65,03%, respetivamente. Também outras gigantes, como a Apple ou Microsoft registaram pesadas quedas. A fabricante do iPhone caiu 26,83% em 2022 e a empresa fundada por Bill Gates perdeu 28,69%.