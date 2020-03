Wall Street dividida com receios de recessão e medidas anti-vírus a puxarem em direções opostas

Os investidores perdem o norte no meio da "febre" do coronavírus, epidemia para a qual um dos sintomas mais prováveis parece ser uma recessão económica.

A bolsa nova-iorquina abriu com dois dos principais índices em queda, contando com apenas o generalista S&P500 no verde. Numa altura em que já se fala de um cenário de recessão como consequência dos efeitos económicos do surto de coronavírus, a chuva de medidas para conter a epidemia e para lhe fazer frente vão dando algum conforto, mas não parecem estar a convencer os investidores.





"Que dia de doidos. As pessoas simplesmente não sabem o que hão-de fazer", afirma um analista da Miller and Tabak, consultado pela Bloomberg. E continua: "Há confusão. As pessoas não têm uma boa ideia acerca dos fundamentais futuros. Agora, por causa do coronavírus, não temos ideia nenhuma".