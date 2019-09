Wall Street em alta a digerir novos dados económicos

O Dow Jones segue a somar 0,25% para 26.958,82 pontos e o Standard & Poor’s 500 ganha 0,21% para 2.983,62 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite avança 0,07% para 8.036,11 pontos.

As bolsas do outro lado do Atlântico estão assim a ganhar terreno num dia em que os novos indicadores económicos - inflação e gastos dos consumidores – sinalizam um arrefecimento da economia norte-americana, o que reforça a convicção de que a Fed deverá cortar pelo menos mais uma vez os juros diretores este ano (já o fez duas vezes em 2019, depois de 10 anos e meio sem os descer).

A garantia dada pela Reserva Federal norte-americana de que está pronta a atuar se for necessário (se houver uma debilitação da economia do pais) continua assim a tranquilizar os investidores.

Por outro lado, apesar de haver expectativas de um rumo positivo na nova ronda de conversações comerciais entre Washington e Pequim, que arrancará em outubro, há um fator a pesar: os relatos de que os EUA não deverão prolongar o regime de exceção dado às empresas norte-americanas e que lhes permite fornecerem a chinesa Huawei.





Já a prever isso, o presidente da tecnológica chinesa garantiu ontem que a Huawei já está a produzir terminais de 5G sem qualquer componente norte-americana e que pretende mais do que duplicar a produção no próximo ano.