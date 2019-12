Wall Street em alta com dados animadores da indústria

Os principais índices bolsistas dos EUA arrancaram a semana no verde, depois de a semana passada ter sido mais pequena no que se refere à negociação. Devido ao Dia de Ação de Graças, as bolsas americanas estiveram encerradas na quinta-feira e só negociaram metade do dia na sexta-feira.

Esta segunda-feira, o Dow Jones sobe 0,14% para 28.091,80 pontos e o S&P500 ganha 0,14% para 3.141,38 pontos. Já o Nasdaq contraria recuando 0,08% para 8.658,92 pontos. A contribuir para os ganhos está o otimismo gerado pelos indicadores económicos. A atividade industrial da China cresceu, inesperadamente, ao ritmo mais acelerado em quase três anos, com indicadores sólidos quer em termos de produção, quer de procura. Os dados foram também positivos na Europa, com o PMI para a indústria, que mede a atividade deste setor, a revelar uma recuperação em França (com o maior crescimento em cinco meses) e uma contração menor na Alemanha. Este contexto está a aumentar o otimismo dos investidores, que reduzem os receios de uma recessão económica mundial. Os investidores estarão agora focados no indicador de atividade da indústria dos EUA, que também será conhecido hoje. A condicionar a negociação continua a questão comercial, que tem conhecido vários avanços e recuos. Na semana passada parecia que as negociações, da primeira fase do acordo comercial entre os EUA e a China, estavam avançadas, mas a promulgação pelos EUA da legislação que apoia os manifestantes de Hong Kong acabou por travar o otimismo. Entre as cotadas destaque para as retalhistas, num período que costuma ter um papel determinante para os seus resultados. Depois do Dia de Ação de Graças e da Black Friday, hoje é a Cyber Monday, com as previsões a apontarem para um valor recorde 11,6 mil milhões de dólares em receitas realizadas pelas vendas online. As ações da Walmart apreciam 0,1% para 119,21 dólares e a Target ganha 0,45% para 125,57 dólares. Já as cotadas mais expostas à questão comercial, como a fabricante de chips Advanced Micro Devices e a Caterpillar seguem a subir 0,56% e 0,32%, respetivamente.